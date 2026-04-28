<p>Holzarbeiten im geschädigten Schutzwald entlang der Gadertaler Staatsstraße <strong>am 25.\/26. April, 9.\/10. Mai und 16.\/17. Mai<\/strong> - Straßensperren in verschiedenen Abschnitten nötig.<\/p><p><a href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/gadertaler-schlucht-holzarbeiten-an-drei-wochenenden-strassensperren">Pressemitteilung der Autonomen Provinz Bozen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225798007-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>