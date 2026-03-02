<p>Hiermit wird mitgeteilt, dass am<strong> Freitag, den 27. März 2026<\/strong><strong> von 08.00-12.30 Uhr <\/strong>die <strong>Gesellschaft ICA spa<\/strong> im Rathaus der Gemeinde - Ratsaal St. Martin in Thurn anwesend sein wird, um Informationen und Erläuterungen zur <strong>einheitlichen Vermögensgebühr<\/strong> zu erteilen.<\/p><p>Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich an die Beauftragten wenden, um Auskünfte, Klarstellungen oder Unterstützung in Bezug auf ihre jeweilige Situation zu erhalten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225787573-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>