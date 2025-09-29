<p>Um den Schulweg für unsere Schüler*innen sicherer und gleichzeitig umweltfreundlicher zu gestalten, wurde ein Schulwegplan erstellt. Dieser zeigt empfohlene, sichere Wege zur Schule, Parkmöglichkeiten für die Eltern und enthält außerdem Hinweise zu den sogenannten „Achtsamkeitsstellen“.<br> Zusätzlich werden hilfreiche Tipps für Eltern und Kinder angeführt.<br> Wenn dieser Plan beachtet wird, sind wir zuversichtlich, den Verkehr in der Schulzone deutlich zu reduzieren und gemeinsam die Sicherheit für alle zu erhöhen.<br> Diese Maßnahme ist Teil des Interreg-Projekts „Sicherer und nachhaltiger Schulweg“, das in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Pustertal durchgeführt wird.<br> <br>Hier finden sie den Schulwegplan <a href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1513457&t=1759138923" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Schulwegplan_St._Martin_in_Thurn<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225766579-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>