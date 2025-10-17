<p>Klimaschutz beginnt vor Ort – und unsere Gemeinde geht ihren Weg in Richtung Nachhaltigkeit konsequent weiter. Bereits seit drei Jahren ist unsere Gemeinde Teil des Programms KlimaGemeinde Light und engagiert sich seither aktiv für eine zukunftsfähige, umwelt- und ressourcenschonende Entwicklung.<\/p><p> <\/p><p>Kürzlich fand ein erstes Treffen mit den neuen KlimaGemeinde-Beraterinnen des Bildungs- und Energieforums, Frau Heidi Rabensteiner und Frau Christine Romen, statt. Gemeinsam mit ihnen möchte die Gemeinde die bisher erreichten Fortschritte weiterentwickeln und neue Impulse für den kommunalen Klimaschutz setzen.<\/p><p> <\/p><p><strong>Was ist KlimaGemeinde Light?<\/strong><\/p><p>Das Programm unterstützt Südtiroler Gemeinden dabei, ihre Stärken und Potenziale in den Bereichen Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit zu erkennen und gezielt weiterzuentwickeln. Es bietet einen strukturierten, zugleich niederschwelligen Rahmen, um Klimaschutz auf Gemeindeebene wirksam umzusetzen.<\/p><p> <\/p><p>Zentrale Bausteine des Programms sind:<\/p><p>· Die <strong>Energiebuchhaltungssystems (EBO)<\/strong>, mit dem die Energieverbräuche öffentlicher Gebäude und Anlagen sowie der gemeindeeigenen Stromproduktionsanlagen und des Fuhrparks erfasst werden.<\/p><p>· Eine <strong>Analyse der aktuellen Lage<\/strong> anhand einer Checkliste in sechs Handlungsfeldern: Raumordnung, kommunale Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Mobilität, interne Organisation sowie Kommunikation und Kooperation.<\/p><p>Auf dieser Basis werden regelmäßig Maßnahmen überprüft, weiterentwickelt und neue Projekte auf den Weg gebracht – mit dem Ziel, kurz- und langfristig zur Reduktion von Emissionen und zur Stärkung der Lebensqualität in unserer Gemeinde beizutragen.<\/p><p> <\/p><p><strong>Ein gemeinsamer Prozess<\/strong><\/p><p>Der Weg zur KlimaGemeinde Light ist ein Lern- und Entwicklungsprozess, an dem viele mitwirken. Jede Idee, jede kleine Maßnahme zählt – sei es im Gemeindeamt, im Verein, in Kindergarten und Schule oder im Alltag. Nur gemeinsam schaffen wir den Wandel hin zu einer lebenswerten, klimabewussten Zukunft.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225769629-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>