<p><strong>Vorschlag Abänderung Landschaftsplan: Umwandlung von bestockte Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet Teil der G.p. 545\/10 K.G. St. Martin in Thurn in Örtlichkeit "Ju" (Verfahren "grün-grün")<\/strong><\/p><p>Es wird mitgeteilt, dass der Gemeindeausschuss mit Beschluss Nr. 299 vom 22.12.2025 folgenden Vorschlag beschlossen hat: <\/p><p><em>Vorschlag Abänderung Landschaftsplan: Umwandlung von bestockter Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet Teil der G.p. 545\/10 K.G. St. Martin in Thurn in Örtlichkeit "Ju" (Verfahren "grün-grün")<\/em><\/p><p>Die diesbezüglichen Unterlagen sind demnächst unter folgendem Link abrufbar: <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp">https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225779258-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>