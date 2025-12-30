<p><strong>Vorschlag Abänderung Landschaftsplan<\/strong>: Umwandlung von Wald in Landwirtschaftsgebiet Teile der G.pp. 3754 und 3778 K.G. Kampill und von Landwirtschaftsgebiet in Wald eines Teiles der G.p. 1389 K.G. St. Martin in Thurn (Verfahren "grün-grün")<\/p><p><br><\/p><p>Es wird mitgeteilt, dass der Gemeindeausschuss mit Beschluss Nr. 300 vom 22.12.2025 folgenden Vorschlag beschlossen hat: <\/p><p><em>Vorschlag Abänderung Landschaftsplan: Umwandlung von Wald in Landwirtschaftsgebiet Teile der G.pp. 3754 und 3778 K.G. Kampill und von Landwirtschaftsgebiet in Wald eines Teiles der G.p. 1389 K.G. St. Martin in Thurn (Verfahren "grün-grün")<\/em><\/p><p>Die diesbezüglichen Unterlagen sind demnächst unter folgendem Link abrufbar: <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp">https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225779256-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>