<p>Es wird mitgeteilt, dass der Gemeindeausschuss mit Beschluss Nr. 272 vom 27.11.2025 folgenden Vorschlag beschlossen hat: <\/p><p><em>Vorschlag zur Abänderung des Durchführungsplanes der Zone für touristische Einrichtungen - Beherbergung "Vanc" in Campill<\/em><\/p><p>Die diesbezüglichen Unterlagen sind demnächst unter folgendem Link abrufbar: <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp">https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225776332-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>