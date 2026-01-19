<p>Es wird mitgeteilt, dass der Gemeindeausschuss mit Beschluss Nr. 9 vom 09.01.2026 folgenden Vorschlag beschlossen hat: <\/p><p><em>Vorschlag zur Abänderung des Durchführungsplanes Gewerbegebietes D1 "Untermoj"<\/em><\/p><p>Die diesbezüglichen Unterlagen sind demnächst unter folgendem Link abrufbar: <a href="https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp">https:\/\/www.buergernetz.bz.it\/civis\/de\/akten-raumplanung.asp<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stmartininthurn.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219103619&detailonr=225781569-972">zum Artikel der Gemeinde<\/a>