<p>Am Mittwoch, 22.04.2026 ab 10.30 Uhr bis zur Durchfahrt des Fahrzeuges "Ende des Radrennens" um ca. 11.30 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt sind:<\/p><ul><li>Landesstraße Nr. 88 (Ulten-Proveis)<\/li><li>Landesstraße Nr. 9 (Ultental)<\/li><li>sämtliche Zufahrtsstraßen auf die L.S. 88 bzw. L.S. 9; die Auffahrt auf die L.S. 88 bzw. L.S. 9 von privaten Zufahrten ist ebenso untersagt (Anordnung des Bürgermeisters Nr. 15\/2026)<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225795356-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>