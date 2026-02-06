<p>Für das Verfassungsreferendum am 22. und 23. März 2026 werden Wähler und Wählerinnen gesucht, die bereit sind, sich in eine spezielle Zusatzliste einzutragen, um im Falle der plötzlichen Abwesenheit der ursprünglich ernannten Mitglieder, die Aufgaben des Stimmzählers und\/oder des Präsidenten (wenn sie über die entsprechenden Bildungs- oder Berufsvoraussetzungen verfügen) zu übernehmen.<br>Für weitere Informationen stehen die <a href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=217393512-970&sprache=1">demografischen Ämter<\/a> zur Verfügung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225731780-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>