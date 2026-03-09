<p><strong>Gemeinsam Verantwortung übernehmen – zum Schutz unserer Jugendlichen<\/strong><\/p><p>Der Jugenddienst Lana-Tisens setzt sich in den sieben Mitgliedsgemeinden aktiv für das Wohl und den Schutz junger Menschen ein. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Minderjährige Alkohol konsumieren und das Einstiegsalter sinkt, wurde eine Präventionskampagne ins Leben gerufen.<\/p><p>Alkohol ist ein Zellgift und gerade für Jugendliche besonders schädlich, da sich Körper und Gehirn noch in der Entwicklung befinden. Früher Konsum kann gesundheitliche, psychische und soziale Folgen haben. Der Verkauf und Ausschank an Minderjährige ist daher gesetzlich verboten – doch Jugendschutz ist mehr als eine gesetzliche Vorgabe.<\/p><p>Es ist unsere gemeinsame Verantwortung als Erwachsene, hinzuschauen, Haltung zu zeigen und Vorbild zu sein. Wenn wir Jugendlichen keinen Alkohol ausschenken, grenzen wir sie nicht aus – wir schützen sie.<\/p><p>Lassen Sie uns gemeinsam Verantwortung übernehmen und ein klares Zeichen für den Schutz unserer Jugendlichen setzen.<\/p><p>Als Gemeinde unterstützen wir diese wichtige Initiative des Jugenddienstes Lana-Tisens ausdrücklich.<\/p><p>Weitere Informationen zur Kampagne: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.jugenddienst.it\/de\/jugenddienste\/jugenddienst-lana-tisens\/projekte\/alkoholpraevention-4487.html">www.jugenddienst.it\/alkoholpraevention<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225788168-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>