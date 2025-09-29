<p>Es wird darauf hingewiesen, dass die <a href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/abteilung.aspx?detailonr=217393512-970&sprache=1">demografischen Ämter<\/a> am Dienstag, 30.09.2025, am Mittwoch, 01.10.2025 und am Freitag, 03.10.2025 am Vormittag nicht besetzt sind. <\/p><p>Für dringende Angelegenheiten im Standesamt (Sterbefälle oder Geburtsmeldungen) wenden Sie sich bitte an <a href="tel:+390473787133">0473 787133<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225766596-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>