<p>Dr. Bubmann ist am 11.02.2026 abwesend.<\/p><p>Als Vertretung steht Herr Dr. Perez Cabrera zu den Sprechstundenzeiten im Ambulatorium St. Walburg zur Verfügung. Weitere Informationen <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/kontakte\/504109">hier.<\/a><\/p><p>Visiten nur nach Vormerkung: <a href="tel:+393514798212">351 4798212<\/a><\/p><p>Für Dringlichkeiten außerhalb der Sprechzeiten: <a href="tel:+393514790839">351 4790839<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225783771-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>