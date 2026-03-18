<p>Dr. Bubmann ist am Freitag, 20.03.2026 abwesend.<\/p><p>Medikamentenbestellung ist telefonisch trotz Abwesenheit möglich unter der üblichen Telefonnummer <a href="tel:+390473787044">0473 787044<\/a>.<\/p><p>Als Vertretung steht Herr Dr. Christian Cornella zu den Sprechstundenzeiten im Ambulatorium St. Walburg zur Verfügung. Weitere Informationen <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/kontakte\/504353">hier.<\/a><\/p><p>Visiten nur nach Vormerkung: <a href="tel:+393497018640">349 7018640<\/a><\/p><p>Für Dringlichkeiten außerhalb der Sprechzeiten: <a href="tel:+393497018640">349 7018640<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225790146-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>