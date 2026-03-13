<p>Die Verordnung (EU) 2019\/1157 der Europäischen Union hat festgelegt, dass Identitätskarten in Papierform <strong>am 3. August 2026 ihre Gültigkeit verlieren<\/strong>,<strong> auch wenn das aufgedruckte Ablaufdatum noch nicht erreicht ist<\/strong>, da diese nicht mehr den festgelegten Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen.<\/p><p>Der Verfall der Gültigkeit betrifft dabei nicht nur eine mögliche Ausreise ins Ausland, sondern auch die Verwendung der Identitätskarte in Papierform innerhalb des italienischen Staatsgebietes.<\/p><p>Aus diesem Grund möchten wir alle Bürger*innen, welche noch im Besitz einer Identitätskarte in Papierform sind, dazu einladen, sich frühzeitig zu organisieren und im Meldeamt der Gemeinde den Antrag zur Ausstellung der elektronischen Identitätskarte (EIK) zu stellen.<\/p><p><strong>Wo kann die elektronische Identitätskarte beantragt werden?<\/strong><\/p><p>Im Meldeamt der Gemeinde St. Pankraz <strong>mit telefonischer Vormerkung<\/strong> (<a href="tel:+390473422451">0473 422451<\/a> oder <a href="tel:+390473861931">0473 861931<\/a>) <\/p><p><strong>Notwendige Unterlagen beim Termin für die Neuausstellung:<\/strong><\/p><ul><li>die Identitätskarte in Papierform<\/li><li>ein aktuelles Foto in Passformat (nicht älter als 6 Monate, mit weißem Hintergrund, neutraler Gesichtsausdruck)<\/li><li>Sanitätskarte<\/li><li>Bei Verlust oder Diebstahl der Identitätskarte in Papierform: die Anzeige der Carabinieri<\/li><li>Kosten: € 22,00 Euro in bar<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen erhalten Sie im Meldeamt der Gemeinde unter der Telefonnummer <a href="tel:+390473422451">0473 422451<\/a> oder <a href="tel:+390473861931">0473 861931<\/a> oder unter der E-Mail-Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:demog@gemeinde.stpankraz.bz.it">demog@gemeinde.stpankraz.bz.it<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225789437-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>