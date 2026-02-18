<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Gemeindeverwaltung in den Sommermonaten (Juli und August) 2026<strong> 1 Praktikantin\/Praktikanten für den Verwaltungsbereich der Gemeinde und die Gemeindebibliothek<\/strong> aufnimmt.<\/p><p>Die Zielgruppe für ein Ausbildungs- und Orientierungspraktikum sind Schüler\/Schülerinnen und Studenten\/Studentinnen sowie Schul- und Universitätsabsolventen, ansässig in den Gemeinden St. Pankraz, Ulten, Laurein und Proveis, die die Ausbildung vor nicht mehr als 12 Monaten abgeschlossen haben.<\/p><p>Voraussetzung ist die Erfüllung der Schulpflicht und die Vollendung des 15. Lebensjahres. Es ist nicht möglich ein Praktikum durchzuführen, wenn der Praktikant\/die Praktikantin in der Vergangenheit ein Arbeitsverhältnis mit gleichartigen Aufgaben, auch mit einem anderen Betrieb, abgeschlossen hat oder bereits Praktika in den Sommermonaten von einer Gesamtdauer von 10 Monaten geleistet hat.<\/p><p>Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden.<\/p><p>Dem\/der Ferialpraktikanten\/in wird ein monatliches Taschengeld im Verhältnis zur täglichen Arbeitszeit bezahlt.<\/p><p><strong>Abgabetermin: Montag, 13. April 2026 um 12:00 Uhr.<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225786191-970&sprache=1">Gesuchsvorlagen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225703032-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>