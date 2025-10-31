<p>Der Bürgermeister gibt bekannt, dass der Gemeinderat zu einer ordentlichen Sitzung für<strong> Montag, den 10. Nobember 2025 um 20.00 Uhr<\/strong> im Ratssaal im Rathaus der Gemeinde St. Pankraz einberufen wurde.<a href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225728824-970&sprache=1"><\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225728824-970&sprache=1">Tagesordnung<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225688212-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>