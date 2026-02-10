<p>Im März macht das DIGGY Halt in der Bibliothek St. Pankraz. Die Treffen sind eine unkomplizierte Möglichkeit, Unterstützung bei allen Fragen rund um Smartphone, Tablet, Laptop und digitale Herausforderungen mit Unterstützung selbst zu lösen.<br><br>Im DIGGY werden Besucherinnen und Besucher bei digitalen Alltagsfragen unterstützt – <strong>kostenlo<\/strong><strong>s ohne Anmeldung<\/strong>:<\/p><ul><li>beim Aktivieren von SPID oder CIE<\/li><li>EGA – die Gesundheitsakte<\/li><li>Terminvormerkungen im Krankenhaus<\/li><li>sichere Nutzung von Smartphone, Tablet und Laptop<\/li><li>Programme und Geräte einrichten<\/li><li>…u.v.m.<\/li><\/ul><p>Diggy Termine in der Bibliothek St. Pankraz:<\/p><ul><li>Mo, 16.03.26 - 18:30 bis 21:30 Uhr<\/li><li>Do, 19.03.26 - 9 bis 12 Uhr<\/li><li>Sa, 21.03.26 - 9 bis 12 Uhr<\/li><li>Mo, 23.03.26 - 18:30 bis 21:30 Uhr<\/li><li>Do, 26.03.26 - 9 bis 12 Uhr<\/li><li>Sa, 28.03.26 - 9 bis 12 Uhr<\/li><\/ul><p>Bitte bringen Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop mit.<\/p><p>DIGGY ist ein Gemeinschaftsprojekt der KVW-Bildung, der Bauernbund-Weiterbildung und der Volkshochschule Südtirol.<\/p><p>Weitere DIGGY-Treff‘s finden Sie auf der <a href="https:\/\/www.diggy.bz.it\/">Webseite<\/a>.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1530838&mode=T&width=2000&height=1920&t=1770720881" class="fr-fil fr-dib width43" alt="Diggy" title="KVW Bildung VFG ‑ Merano"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225784850-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>