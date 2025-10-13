<p>Alperia teilt mit, dass bei der Besichtigung des Staudammes Zoggler durch die italienische Generaldirektion für Stauanlagen des Ministeriums für Infrastruktur, die für den 22. Oktober 2025 mit Beginn um 9.00 Uhr geplant ist, ein Funktionstest der Sirene und die Probe der Schleusen des Abflusskanals mit Ablass einer geringen Wassermenge ins Bachbett unterhalb des Staudammes durchgeführt wird.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225768757-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>