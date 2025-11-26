<p>Es wird mitgeteilt, dass auch wenn die Caritas ihre Altkleidersammlung eingestellt hat, gebrauchte Kleidung, Schuhe und Textilien weiterhin wie gewohnt beim <a href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/gemeindebetrieb.aspx?detailonr=219838462-970&sprache=1">Recyclinghof<\/a> zu den Öffnungszeiten abgegeben werden können. Es besteht also keine Notwendigkeit diese sofort zum Recyclinghof zu bringen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225775673-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>