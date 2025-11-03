<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde St. Pankraz damit begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß <abbr title="Artikel">Art<\/abbr>. 7 <abbr title="Absatz">Abs<\/abbr>. 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte unter dem folgenden Link <a href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225682192-970&sprache=1" title="Liste der Begünstigten">Liste der Begünstigten<\/a> veröffentlicht und einsehbar ist.<\/p><p>Unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), kann nachgesehen werden, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225771677-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>