<p>Am Samstag, 17.10.2026 findet der jährliche Pfarrmarkt statt.<\/p><p>Es wurde ein Durchfahrts- und Parkverbot im Dorfzentrum von 06.00 Uhr bis 15.00 Uhr für jeglichen Verkehr erlassen (Anordnung des Bürgermeisters Nr. 64\/2026).<br>Die Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge und für Anrainer wird in dringenden Fällen über die Dorfeinfahrt Nord gewährt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225685243-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>