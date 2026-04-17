<p>Die Gemeinde St. Pankraz teilt mit, dass sie im Rahmen des Projektes zur Aufnahme von Familien mit Migrationshintergrund für 2 Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung eine geeignete Wohnung für die aufzunehmende Familie in St. Pankraz ab 01.06.2026 sucht.<\/p><p>Die Wohnung muss über eine Grundausstattung (einschließlich Küche und Einrichtung) verfügen und für die dauerhafte Nutzung durch eine Familie geeignet sein.<\/p><p>Die Wohnung wird von der Gemeinde angemietet und der Mietbetrag wird von der Gemeinde bezahlt.<\/p><p>Interessierte können sich in der Gemeinde St. Pankraz persönlich oder per E-Mai unter <a href="mailto:info@gemeinde.stpankraz.bz.it">info@gemeinde.stpankraz.bz.it <\/a>melden, um detailliertere Informationen zu erhalten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225796256-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>