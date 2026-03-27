<p>Ein streikendes Internet, hohe Gebühren für internationales Datenroaming oder ein ungewolltes Abo für Klingeltöne – vermutlich hatten viele von Ihnen bereits einmal mit einem solchen Problem zu kämpfen. Ein Schlichtungsverfahren über ConciliaWeb kann in solchen Fällen eine rasche und unkomplizierte Lösung bieten!<\/p><p>ConciliaWeb ist die die Plattform der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (AGCOM) zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen KundInnen und Telekommunikationsanbietern.<\/p><p>Die Schlichtungsverfahren über ConciliaWeb:<\/p><ul><li>werden in Südtirol vom Landesbeirat für das Kommunikationswesen betreut;<\/li><li>sind kostenlos, unkompliziert und schnell,<\/li><li>stehen sowohl VerbraucherInnen als auch Business-KundInnen zur Verfügung;<\/li><li>müssen vor Einleitung gerichtlicher Schritte zwingend durchgeführt werden.<\/li><\/ul><p>Wie läuft ein Schlichtungsverfahren über „ConciliaWeb“ ab? Die wesentlichen Schritte sind:<\/p><ul><li>Registrierung des Kunden bzw. der Kundin auf dem Portal mit digitaler Identität (SPID oder CIE);<\/li><li>Einreichung des Schlichtungsantrages durch Ausfüllen eines Online-Formulars;<\/li><li>Teilnahme an der Schlichtungs-verhandlung in Form einer Videokonferenz;<\/li><li>Unterzeichnung des Protokolls.<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen finden Sie auch auf der <a href="https:\/\/www.kommunikationsbeirat-bz.org\/de\/Einreichung_Schlichtungsantrags.asp">Internetseite des zuständigen Amtes<\/a>.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1537278&mode=T&width=2000&height=1920&t=1774604220&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width31" alt="QR Code „ConciliaWeb“" title="©Landesbeirat für Kommunikationswesen"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225791835-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>