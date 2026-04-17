<p>Betroffene Straße: LS41 Kirchbach von km 1,500 (Obkirch) bis km 3,000 (Hof Suppern), Gemeinde St. Pankraz<\/p><p>Betroffener Zeitraum: vom 20.04.2026 bis 30.04.2026 jeweils von 07:45 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr (ausgeschlossen Samstage, Sonntage und Tage mit schlechter Witterung)<\/p><p>Die Durchfahrt von Einsatzfahrzeugen und Schülertransport wird gewährleistet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225726600-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>