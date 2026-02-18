<p>Sie haben eine gute Idee, ein Projekt oder Verbesserungsvorschläge zum Thema Umwelt und Klima?<br>Sie haben sich durch Engagement im Umweltschutz, ihren Aktivitäten bzw. ihrer Arbeit im Umweltbereich hervorgehoben?<\/p><p>Dann bewerben Sie sich!<\/p><p>Preise im Gesamtwert von Euro 2.000<\/p><p><strong>Einsendeschluss ist Freitag 27. März 2026<\/strong><\/p><p>Alle Informationen unter <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.transkom.it\/umwelt-und-klima-preis\/index.aspx">www.transkom.it\/umweltpreis<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225786192-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>