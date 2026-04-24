<p>Das Land Südtirol lädt gemeinsam mit südtirolmobil alle Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich aktiv an der Weiterentwicklung der Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel (Stadt- und Regionalbusse, Nightliner sowie Seilbahnen) zu beteiligen.<\/p><p>Verbesserungsvorschläge für die Fahrpläne 2027 können bis zum 4. Mai 2026 mittels online-Fragebogen übermittelt werden.<\/p><p>Für jeden Fahrplanwunsch soll ein separates Formular verwendet werden.<br><br>Informationen und der Link für die Rückmeldungen zu den Fahrplänen finden sich unter folgenden Links:<br><a href="https:\/\/news.provinz.bz.it\/de\/news\/offentlicher-nahverkehr-fahrplane-2027-moglichkeit-zum-mitgestalten">Pressemitteilung des Landes<\/a><br><a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/details\/fahrplan-2027-jetzt-mitgestalten">Homepage südtirolmobil<\/a><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/news\/details\/deine-linien-gemeinsam-geplant"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225737469-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>