<p>Mit Beschluss vom Nr. 133\/2025 hat die italienische Aufsichtsbehörde <strong>ARERA <\/strong>eine neue Ausgleichskomponente eingeführt <strong>UR3<\/strong>, die zu den beiden anderen bereits geltenden Ausgleichskomponenten (<strong>UR1 und UR2<\/strong>) hinzukommt. Das bedeutet für alle Nutzer (häusliche\/nicht häusliche), dass auf der Müllrechnung für das Jahr 2025 folgende Kosten ausgewiesen werden:<\/p><ul><li><strong>UR1<\/strong>: Ausgleichskomponente zur Deckung der Kosten der Bewirtschaftung der zufällig gefischten Abfälle und der freiwillig eingesammelten Abfälle in Höhe von 0,10 €;<\/li><li><strong>UR2<\/strong>: Ausgleichskomponente zur Abdeckung der für außergewöhnliche Ereignisse\/Naturkatastrophen anerkannten Ermäßigungen in Höhe von 1,50 €;<\/li><li><strong>UR3<\/strong>: Ausgleichskomponente zur Deckung der Ermäßigungen, die den Begünstigten des Sozialbonus für Abfall gewährt werden in Höhe von 6,00 €.<\/li><\/ul><p>Diese Maßnahme gilt auf dem gesamten Staatsgebiet und ist gesetzlich vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stpankraz.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219438767&detailonr=225784775-970">zum Artikel der Gemeinde<\/a>