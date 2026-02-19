<p>Die Gemeinde St. Ulrich sucht ab Mai für sechs Monate einen Arbeiter\/Arbeiterin für die Instandhaltung der Spielplätze und die Mitarbeit im Bauhof. <\/p><p>Interessierte können bis<strong> 20.03.2026 <\/strong>ein Stellenangebot abgeben. Alle Infos sind direkt im Gemeindesekretariat oder telefonisch unter 0471 782006 erhältlich. <\/p><p>Voraussetzung für die Teilnahme sind unter anderem: <\/p><p>- Dreisprachigkeitsnachweis A2 (ex Niveau D) <\/p><p>- Abschluss der Grundschule und mehrjährige Berufserfahrung im spezifischen Bereich<\/p><p>- Führerschein "B".<\/p><p><br><\/p><p>Die Kundmachung und das Anmeldeformular finden Sie hier: <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1532095&t=1771430394" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Kundmachung<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1532096&t=1771430430" class="fr-file fal fa-file-word">Gesuchsvordruck<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225786204-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>