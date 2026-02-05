<p>Die Gem2Go-App bietet Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Schäden, Anfragen oder Hinweise einfach und bequem per Smartphone an die Gemeinde zu melden.<\/p><p>So funktioniert’s:<\/p><ol><li>Gem2Go-App herunterladen<\/li><li>Eigene Gemeinde auswählen<\/li><li>Menüpunkt „Bürgermeldungen“ öffnen<\/li><li>Persönliche Angaben eingeben, Kategorie wählen und Meldung verfassen – Fotos und Standortangaben erleichtern die Bearbeitung<\/li><li>Der\/die zuständige Gemeindereferent\/in oder der\/die zuständige Mitarbeiter\/in kümmert sich um Ihr Anliegen<\/li><\/ol><p>Mit Ihrer Meldung helfen Sie mit, unsere Gemeinde noch lebenswerter zu gestalten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225784105-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>