<p style="text-align: justify;">Die Gemeinde St. Ulrich und der Tourismusverein bieten seit einem Jahr einen gemeinsamen <strong>CarSharing-Dienst mit zwei Elektroautos<\/strong> an. Den Nutzerinnen und Nutzern stehen zwei vollelektrische Fahrzeuge des Modells <strong>VW ID.3<\/strong> in der Parkgarage <strong>„Pana“<\/strong> zur Verfügung. Das Angebot richtet sich sowohl an Einheimische als auch an Gäste und Mitarbeiter der Betriebe. <strong>Inhaber der Val Gardena Club Card<\/strong> profitieren von einem <strong>ermäßigten Tarif<\/strong>. Die Elektroautos dürfen auch von <strong>Führerscheinneulinge<\/strong><strong>n<\/strong> gefahren werden – eine gute Option für junge Menschen, die sich für die ersten drei Jahre kein Auto kaufen wollen <strong>und <\/strong><strong>für jene, die<\/strong><strong> <\/strong><strong>schon immer <\/strong><strong>ein<\/strong><strong>mal<\/strong><strong> <\/strong><strong>ein <\/strong><strong>Elektroauto <\/strong><strong>probieren<\/strong><strong> <\/strong><strong>wollte<\/strong><strong>n<\/strong><strong>.<\/strong><\/p><p style="text-align: justify;">Die Zahlen des ersten Jahres bestätigen den Bedarf an diesem Mobilitätsangebot: Die beiden Elektroautos wurden gemeinsam ca.<strong> 200 Mal gebucht<\/strong> und legten dabei insgesamt rund <strong>14.000 Kilometer<\/strong> zurück. Besonders erfreulich ist dabei der <strong>klar erkennbare Aufwärtstrend<\/strong> – die Fahrzeuge wurden im Laufe des Jahres <strong>immer häufiger genutzt<\/strong>, was auf eine wachsende Akzeptanz und Bekanntheit des Dienstes hinweist.<\/p><p style="text-align: justify;">Neben der privaten Nutzung kommen die Elektroautos auch als <strong>Dienstfahrzeuge der Gemeinde und des Tourismusvereins<\/strong> zum Einsatz. Mitarbeitende nutzen sie für Dienstfahrten sowie für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen. Dadurch wird der Fuhrpark effizienter genutzt und ein weiterer Beitrag zur Reduzierung von Emissionen geleistet.<\/p><p style="text-align: justify;">Mit diesem Carsharing-Dienst setzen die Gemeinde St. Ulrich und der Tourismusverein ein klares Zeichen für nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität. Das gemeinschaftlich genutzte Angebot versteht sich als sinnvolle <strong>Ergänzung zum öffentlichen Verkehr<\/strong> und verbindet ökologische Verantwortung mit praktischem Nutzen für Einheimische und Gäste. <\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225779804-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>