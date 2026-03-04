<p>Ab dem 18. März 2026 bietet auch die Gemeinde St.Ulrich einen sogenannten “DigiPoint” an. Dadurch will man den Bürgerinnen und Bürgern, egal welchen Alters, die Möglichkeit anbieten, bei der Lösung von Problemen und Fragen der digitalen Welt behilflich zu sein.<\/p><p>Dieser Dienst ist kostenlos und wird einmal wöchentlich angeboten und zwar jeden Mittwoch ab 14:00 bis 16:00 Uhr. Die Tutorin und Beraterin Ines Demetz hat an einer entsprechenden Ausbildung für die Führung dieses DigiPoints teilgenommen.<\/p><p>Sie wird im ersten Stock des Rathauses für folgende Anliegen zur Verfügung stehen:<\/p><p>- Benutzung des Mobiltelefons oder Labtop<\/p><p>- Einreichen von Onlineanträgen wie z.B. Einschreibungen zum Mensadienst, Beitragsgesuche …<\/p><p>- Verlängerung des Führerscheines<\/p><p>- elektronische Identitätskarte<\/p><p>- SPID oder EIK<\/p><p>- Dienstleistungen der Sanitätseinheit (online Funktionen)<\/p><p>- Texte auf Word oder Excel editieren<\/p><p>- neue Geräte installieren, Hilfe bei der Verwaltung und beim Speichern von Dokumenten oder Bearbeiten von Fotografien<\/p><p>- und vieles anderes mehr...<\/p><p>Eine Vormerkung ist über E-mail an <a href="mailto:Ines.demetz@gemeinde.stulrich.bz.it">Ines.demetz@gemeinde.stulrich.bz.it<\/a> möglich oder Sie kommen einfach direkt am Mittwoch Nachmittag ins Rathaus.<\/p><p>Personen, die Interesse hätten an der Ausbildung zur Tutorin\/zum Tutor für den DigiPoint der Gemeinde St.Ulrich teilzunehmen, die Interesse an der digitalen Welt haben und gerne ihre Kompetenzen weitergeben möchten, können ihr curriculum vitae an <a href="mailto:maria.kerschbaumer@gemeinde.stulrich.bz.it">maria.kerschbaumer@gemeinde.stulrich.bz.it<\/a> senden. Für diese Aufgabe wird eine Entlohung gewährt. Eine mündliche online Prüfung und die verpflichtende Teilnahme zur Weiterbildung und Spezialisierung in diesem Sachbereich sind vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225787873-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>