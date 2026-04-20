<p>Die Identitätskarte aus Papier verliert ihre Gültigkeit ab dem 03. August 2026 und muss durch die elektronische Identitätskarte (EIK) ersetzt werden. Deshalb lädt die Gemeindeverwaltung all jene ein, die noch im Besitze dieses Papierdokumentes sind, einen Termin beim Demographischen Amt zu vereinbaren. Dieser Termin kann entweder direkt in den Amtsstunden (im ersten Stock des Rathauses) oder telefonisch unter 0471 782030 fixiert werden. Termine werden jeden Mittwoch und Donnerstag jeweils zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr bzw. 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr angeboten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225796462-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>