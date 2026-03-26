<p>Der Glasfaserausbau in der Gemeinde St. Ulrich wird vorangetrieben. Mit dem Projekt Baulos 2 erfolgt in den kommenden Monaten der Ausbau des Glasfasernetzes in weiteren Bereichen des Gemeindegebiets. Die Arbeiten beginnen am 7. April mit zwei Gruppen in der Reziastraße: Eine Gruppe startet bei der Abzweigung Trebingerstraße in Richtung Antoniusplatz, die zweite beim Kreisverkehr „Purger“ in Richtung Fußgängerzone. Anschließend werden die Grabungsarbeiten in der Snetonstraße fortgesetzt, beginnend beim Kreisverkehr „Purger“. Noch im Sommer wird die Infrastruktur für die Glasfaserleitungen in der Sacunstraße verlegt. In den vergangenen Tagen haben die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen einen Brief der Infranet erhalten, in dem sie eingeladen werden, im Zuge der Ausbauphase einen Glasfaseranschluss zu beantragen. Bürgerinnen und Bürger, die den Antrag bereits in der Vergangenheit gestellt haben, aber bisher keinen Anschluss erhalten haben, müssen den Antrag unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.infranet.bz.it">www.infranet.bz.it<\/a> wiederholen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225791595-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>