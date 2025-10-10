<p><br><\/p><p>Die Gemeinde St. Ulrich sucht für den Kindergarten Salieta eine <strong>Reinigungskraft <\/strong>jeweils am <strong>Nachmittag an Schultagen (ca. 5 - 6 Stunden)<\/strong> von Montag bis Freitag sowie für einige Wochen im Sommer. Es handelt sich um eine Jahresstelle. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Kenntnis der drei Ortssprachen (Ladinisch, Deutsch, Italienisch).<\/p><p><br><\/p><p><em><strong>L<\/strong><strong>ust auf geregelte Arbeitszeiten, angenehmes Arbeitsambiente, Sicherheit, klar geregeltem Lohn und Zulagen? <\/strong><\/em><\/p><p><br><\/p><p>Dann melden Sie sich! Genaue Informationen erhalten alle Interessierten im Gemeindesekretariat oder unter der Telefonnummer <strong>0471 782006<\/strong> sowie mittels E-Mail an <a href="mailto:maria.kerschbaumer@gemeinde.stulrich.bz.it">maria.kerschbaumer@gemeinde.stulrich.bz.it<\/a><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225734036-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>