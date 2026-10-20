<p>Mitarbeiter\/in für die Ortspolizei gesucht!<br><br>Das Team der Gemeinde St. Ulrich braucht Verstärkung und sucht eine Polizistin oder einen Polizisten (V Funktionsebene) für die befristete Aufnahme in Vollzeit (38 Wochenstunden).<br><br>Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich! Wir geben dir gerne alle nötigen Informationen, damit du dein Ansuchen samt Unterlagen innerhalb des Einreichetermins, <strong>Montag, 26. September, 10.00<\/strong> <strong>Uhr<\/strong>, abgeben kannst.<br><br>Zugangsvoraussetzungen sind unter anderem:<br><br>- Dreisprachigkeitsnachweis B1 (ehem. C)<br><br>- Abschluss der Mittelschule oder Erfüllung der Schulpflicht sowie zusätzlich:<br> ◦ dreijährige Schulausbildung oder<br> ◦ spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung oder<br> ◦ 6 Jahre Dienst mit gleichartigem Aufgabengebiet bei den Carabinieri und\/oder den Polizeikräften des Staates;<br><br><br>Unter der Telefonnummer<strong> 0471-782006<\/strong> oder im Gemeindesekretariat erhälst du weitere Aufkünfte.<br><br><br>Hier findest du den <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1568593&t=1792484106" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">link<\/a> mit der Kundmachung und den <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1398976&t=1724775483" class="fr-file fal fa-file-alt">Gesuchsvordruck<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225785609-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>