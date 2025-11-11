<p>Mitarbeiter\/in für die Ortspolizei gesucht!<br><br>Die Gemeinde St. Ulrich braucht Verstärkung und sucht mittels <strong>öffentlichem Wettbewerb\/Mobilität<\/strong> eine Polizistin oder einen Polizisten (V. Funktionsebene) für die unbefristete Aufnahme in Vollzeit (38 Wochenstunden).<br><br>Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich! <\/p><p>Wir geben dir gerne alle nötigen Informationen, damit du dein Ansuchen samt Unterlagen innerhalb des Einreichetermins, <strong>Freitag, 12. Dezember 2025, 12.00<\/strong> <strong>Uhr<\/strong>, abgeben kannst.<br><br>Zugangsvoraussetzungen sind unter anderem:<\/p><p><br>- Dreisprachigkeitsnachweis B1 (ehem. C)<\/p><p><br>- Abschluss der Mittelschule oder Erfüllung der Schulpflicht sowie zusätzlich:<br> ◦ dreijährige Schulausbildung oder<br> ◦ spezifische dreijährige berufliche Fachausbildung oder<br> ◦ 6 Jahre Dienst mit gleichartigem Aufgabengebiet bei den Carabinieri und\/oder den Polizeikräften des Staates;<br><br>Unter der Telefonnummer 0471-782006 oder im Gemeindesekretariat erhälst du weitere Aufkünfte.<br><br><br>Hier findest du die <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1519767&t=1762881537" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Ausschreibungsunterlagen<\/a> und den <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1490218&t=1746631686" class="fr-file fal fa-file-alt">Gesuchsvordruck<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225735186-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>