<p data-id="0">Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2025 um 20.00 Uhr.<\/p><p data-id="0"><strong>1. Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 03.09.2025.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 1<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.3201%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 01 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_01.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_01.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>2. Änderungen am einheitlichen Strategiedokument und am Haushaltsvoranschlag 2025-2027 samt den damit verbundenen Dokumenten.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Bilanzänderungen werden genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 2<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.3201%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 02 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_02.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_02.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>3. Genehmigung einer neuen Verordnung über die Zuweisung von Flächen für den geförderten Wohnbau.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die neue Verordnung wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 3<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.3201%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 03 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_03.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_03.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>4. Landschaftsplan - Genehmigung der Abänderung des Landschaftsplanes in der Costesstraße mittels "Grün-Grün"-Verfahren, laut Art. 48 des L.G. Nr. 9\/2018 - Antragsteller: Hofer Heini und Gemeinde St. Ulrich.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Abänderung wird einstimmig gutgeheißen.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 4<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 04 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_04.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_04.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>5. Gemeindeaufenthaltsabgabe - Tarife ab 01.01.2026.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die neuen Tarife werden mehrheitlich genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 5<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">6<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">3<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>7<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">7<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 05 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_05.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_05.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>6. Abänderung und Genehmigung der neuen Satzung der gemeindeeigenen Gesellschaft "Park Urtijëi GmbH - Gesellschaft mit einzigem Mitglied".<\/strong><\/p><p data-id="0">Die neue Satzung wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 6<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.3201%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 06 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_06.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_06.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_03_11.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_03_11.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>6bis. Ski-Weltmeisterschaften 2031 in Gröden: Genehmigung des Abkommens zur Einrichtung der Organisationsstruktur für die Umsetzung der Infrastrukturprojekte.<\/strong><\/p><p data-id="0">Nach eingehender Diskussion wird das Abkommen mehrheitlich genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 6bis<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.3201%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">6<\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">2<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">1<\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 06bis <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_06bis.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_06bis.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_03_11.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_03_11.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><strong>7. Mitteilungen<\/strong><\/p><p data-id="0">Audiodatei 07 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_07.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_29_07.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_03_12.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_09_03_12.mp3" title="zip"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225759427-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>