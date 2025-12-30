<p data-id="0">Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 29.12.2025 um 20.00 Uhr.<\/p><p data-id="0"><strong>1. Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 24.11.2025.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 1<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.2861%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.2861%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.2861%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 01 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_01.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_01.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>2. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2026 der Freiwilligen Feuerwehr von St.Ulrich.<\/strong><\/p><p data-id="0">Der Kommandant und der Kassier der freiwilligen Feuerwehr bringen den Haushaltsvoranschlag vor, der einstimmig genehmigt wird.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 2<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.3201%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.3201%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 02 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_02.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_02.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_11_24_03.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_11_24_03.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>3. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2026 - 2028 samt Aktualisierung des entsprechenden einheitlichen Strategiedokumentes.<\/strong><\/p><p data-id="0">Nach eingehender Diskussion wird der Haushaltsvoranschlag einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 3<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 03 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_03.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_03.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_11_24_04.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_11_24_04.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>4. Abänderung der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Abänderung wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 4<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<br><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 04 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_04.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_04.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>5. Mitteilungen<\/strong><\/p><p data-id="0">Audiodatei 05 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_05.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_12_29_05.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2025_11_24_05.zip" title="zip"><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225778575-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>