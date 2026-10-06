<p data-id="0">Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 30.09.2026 um 20.00 Uhr.<\/p><p data-id="0"><strong>1. Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 29.07.2026.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Niederschrift wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 1<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.2861%;"><br><\/th><th style="width: 15.1192%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.2861%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>8<\/p><\/td><td style="width: 8.2861%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.1192%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">8<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 01 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_01.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_01.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_01.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_01.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>2. Bestätigung des Gemeindeausschussbeschlusses Nr. 422 vom 25.08.2026 mit Betreff "Dringliche Änderung am einheitlichen Strategiedokument und am Haushaltsvoranschlag 2026-2028".<\/strong><\/p><p data-id="0">Die dringliche Änderung wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 2<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 02 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_02.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_02.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_02.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>3. Änderungen am einheitlichen Strategiedokument und am Haushaltsvoranschlag 2026-2028 samt den damit verbundenen Dokumenten.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Bilanzänderungen werden einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 3<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 03 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_03.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_03.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_03.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_03.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>4. Errichtung der primären Infrastrukturen für die Mischzone M2 Pizer in St.Ulrich - Genehmigung des Vorprojektes (CUP: H45G24000030005).<\/strong><\/p><p data-id="0">Das Vorprojekt wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 4<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 04 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_04.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_04.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_04.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_04.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_06_10_03.mp3" title="mp3"><\/a><\/p><p data-id="0"><strong>5. Ergänzung und Bestätigung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 20 vom 10.06.2026: Genehmigung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft von St. Ulrich.<\/strong><\/p><p data-id="0">Der Punkt wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 5<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 05 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_05.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_05.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_05.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_05.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>6. Genehmigung des Klimaschutzplanes.<\/strong><\/p><p data-id="0">Der Klimaschutzplan wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 6<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 06 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_06.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_06.zip" title="zip">zip<\/a> <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_06.zip" title="zip"><\/a><\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>7. Abänderung der Satzung der Gemeinde St.Ulrich.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Satzungsänderung wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 7<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 07 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_07.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_07.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>8. Genehmigung einer überarbeiteten Verordnung zur Regelung der Verträge.<\/strong><\/p><p data-id="0">Die Verordnung wird einstimmig genehmigt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 8<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>9<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 08 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_09.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_09.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>8bis. Ersetzung des zurückgetretenen Gemeindereferenten Prugger Janpiere Laurin.<\/strong><\/p><p data-id="0">Der zurückgetretene Gemeindereferent wird mit dem Gemeinderat Herrn Senoner Gabriel ersetzt.<\/p><table summary="noname" style="margin-right: calc(0.999999%); width: 99%;" data-id="0"><thead><tr><th style="width: 36.8899%;">Punkt 8bis<\/th><th style="width: 4.9943%;">JA<\/th><th style="width: 8.286%;"><br><\/th><th style="width: 15.0965%;">NEIN<\/th><th style="width: 22.7015%;">ENTHALTUNG<\/th><th style="width: 12.0318%;">ANWESEND<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">Per la Lista Unica<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;">9<\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">\/<br><\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;"><p>9<\/p><\/td><\/tr><tr><td data-label="Punkt 1" style="width: 36.8899%;">SVP<\/td><td data-label="JA" style="width: 4.9943%;"><p>6<\/p><\/td><td style="width: 8.286%;"><br><\/td><td data-label="NEIN" style="width: 15.0965%;">\/<br><\/td><td data-label="ENTHALTUNG" style="width: 22.7015%;">3<\/td><td data-label="ANWESEND" style="width: 12.0318%;">9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p data-id="0">Audiodatei 08bis <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_09.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_09.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><strong>9. Mitteilungen<\/strong><\/p><p data-id="0">Audiodatei 09 <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_10.mp3" title="mp3">mp3<\/a> - <a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_09_30_10.zip" title="zip">zip<\/a> <\/p><p data-id="0"><br><\/p><p data-id="0"><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_06bis.mp3" title="mp3"><\/a><a href="https:\/\/gallery.gvcc.net\/stulrich\/gemeinderat\/2026_07_29_06bis.zip" title="zip"><\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225824310-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>