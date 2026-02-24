<p style="text-align: justify;"><span size="2"><span lang="it-IT">Die Gemeinde St.Ulrich, mit den Referenten Martina Comploi und Janpiere Prugger in Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden des Tales, hat auch für diesen Sommer das Projekt “Instà vif” organisiert. Zusammen mit sieben Vereinen, der F.C.Gherdëina, der Skiclub, der Tennisclub St.Ulrich, La Vëta, Rodes Gherdëina und in diesem Jahr auch mit dem H.C.Gherdëina und dem Schachclub Gröden, will man dieses Zusatzangebot vorschlagen um den Mädchen und Buben die Möglichkeit anzubieten, kreativ und sportlich den Sommer zu verbringen. Das Projekt beginnt am 22. Juni und endet am 21. August und deckt somit 15 Wochen voller geplanter Aktivitäten ab. In diesem Jahr erreicht das Projekt bereits seine sechste Auflage.<\/span><\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2">Anmeldungen sind ab dem 13. April ab 20.00 Uhr möglich. Dazu kann das Formular, welches entweder über dem Link oder dem QR-code des Flyers abrufbar ist, ausgefüllt und verwendet werden. Weitere Informationen sowie den Flyer in höherer Auflösung sind auf der Homepage der Gemeinde St.Ulrich (<\/span><a href="http:\/\/www.chemun.urtijei.bz.it\/"><span size="2"><span lang="it-IT">www.gemeinde.stulrich.bz.it<\/span><\/span><\/a><span size="2">) abrufbar. <\/span><\/p><p style="text-align: justify;"><br><\/p><p style="text-align: justify;"><span size="2"><span lang="it-IT">Wir bedanken uns bei allen, die die Umsetzung dieses Projektes tatkräftig unterstützt haben und unterstützen und wünschen einen Sommer voller Spaß und Erholung für alle Mädchen und Buben und ihre Familien.<\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225786854-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>