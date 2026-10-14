<p data-pm-slice="1 1 []"><strong>St. Ulrich setzt einen wichtigen Schritt für den Klimaschutz: Der Gemeinderat hat den Klimaplan der Gemeinde in seiner Sitzung vom 30. September 2026 einstimmig genehmigt. Damit hat St. Ulrich als erste Gemeinde im Tal den partizipativen Erarbeitungsprozess dieses strategischen Dokuments erfolgreich abgeschlossen.<\/strong><\/p><p data-pm-slice="1 1 []">Um die Ziele des <em>Klimaplans Südtirol 2040<\/em> und insbesondere die angestrebte Klimaneutralität bis 2040 zu unterstützen, hat die Gemeinde St. Ulrich seit Anfang 2025 gemeinsam mit dem Ökoinstitut Südtirol den Klimaplan erarbeitet.<\/p><p><strong>Emissionen erfassen, Potenziale nutzen<\/strong><\/p><p>Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses wurden die CO₂-Emissionen im Gemeindegebiet erhoben und die vorhandenen Energieeinsparpotenziale analysiert. Auf dieser Grundlage wurde ein konkreter Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, der die Energieeffizienz verbessern, Emissionen reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien fördern soll.<\/p><p>Der Klimaplan basiert auf der SECAP-Methodik und umfasst eine detaillierte Emissionsbilanz sowie einen Aktionsplan mit 17 Aktionen und zahlreichen konkreten Maßnahmen. Diese betreffen verschiedene Bereiche des Gemeindelebens – von Gebäuden und Mobilität bis hin zur Landwirtschaft.<\/p><section><p data-pm-slice="1 1 []"><strong>Auch die Anpassung an den Klimawandel im Fokus<\/strong><\/p><p>Neben dem Klimaschutz berücksichtigt der Plan auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Dabei werden Risiken wie Hitze, Starkregen und Wasserknappheit behandelt. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit der Gemeinde gegenüber zukünftigen Herausforderungen zu stärken.<\/p><p><strong>Umsetzung und regelmäßige Überprüfung<\/strong><\/p><p>Mit der Genehmigung des Klimaplans ist die Arbeit nicht abgeschlossen. Das Energy Team wird die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen weiterhin aktiv begleiten und diese in Abstimmung mit den zuständigen Gemeindegremien vorantreiben.<\/p><p>Nach vier Jahren ist zudem ein erstes Monitoring der Energieverbräuche und CO₂-Emissionen im Gemeindegebiet vorgesehen. Damit soll überprüft werden, wie wirksam die umgesetzten Maßnahmen sind. Auf Basis der Ergebnisse können bei Bedarf Anpassungen und Aktualisierungen vorgenommen werden.<\/p><p data-pm-slice="1 1 []"><strong>Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft<\/strong><\/p><p>Mit dem genehmigten Klimaplan verfügt die Gemeinde St. Ulrich über eine strategische Grundlage, um Klimaschutz und Energiewende langfristig, strukturiert und vorausschauend voranzutreiben. Die Umsetzung der Ziele erfordert das Zusammenwirken aller Beteiligten – denn Klimaschutz und Energiewende können nur gemeinsam gestaltet werden.<\/p><\/section><p>Hier kann der Klimaschutzplan der Gemeinde St. Ulrich heruntergeladen werden: <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225829701-557&sprache=1" data-detailonr="225829701">Klimaschutzplan der Gemeinde St. Ulrich<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225829713-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>