<p><strong>Arbeiter\/in für die Gemeinde St. Ulrich für den Bauhof gesucht! <\/strong><\/p><p><br><\/p><p>Für die abwechslungsreiche und interessante Mitarbeit in der Gruppe des Bauhofes sucht die Gemeinde St. Ulrich motivierte Arbeiter oder Arbeiterinnen. <\/p><p>Hierfür wurden zwei unterschiedliche Stellen für die fixe Anstellung ausgeschrieben: <\/p><p><br><\/p><p>- 1 Stelle als <strong>qualifizierte\/r Arbeiter\/in (III. Funktionsebene):<\/strong> <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515124&t=1759857239" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">link_Ausschreibung_Qualifizierter_Arbeiter<\/a> und <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515125&t=1759857260" class="fr-file fal fa-file-alt">Gesuchsvordruck_Qualifizierter_Arbeiter<\/a>. <\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p>- 1 Stelle als spezialisierte\/r Arbeiter\/in (IV. Funktionsebene): <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515126&t=1759857380" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">link_Ausschreibung_Spezialisierter_Arbeiter<\/a> und <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1515127&t=1759857414" class="fr-file fal fa-file-alt">Gesuchsvordruck_Spezialisierter_Arbeiter<\/a>. <\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p>Voraussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb\/ Mobilliät für die fixe Anstellung mit einem Vollzeitarbeitsverhältnis (38 Wochenstunden) sind unter anderem:<\/p><p>- <strong>Dreisprachigkeitsnachweis A2<\/strong><\/p><p>- Führerschein Kategorie "C" (nur als spezialisierter Arbeiter). <\/p><p><br><\/p><p>Bist du interessiert und hättest gerne zusätzliche Infos? Dann melde dich telefonisch unter <strong>0471 782006<\/strong> oder komm im Sekretariat der Gemeinde vorbei!<\/p><p><strong>Anmeldeschluss ist der 07.11.2025 um 12:00 Uhr. <\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225768161-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>