<p>Die Rechnungen für die Müllgebühr 2025 wurden am 10.03.2026 ausgestellt und von der gemeindeeigenen PEC-Adresse an alle Bürger und Bürgerinnen versendet, die bei der Gemeinde eine PEC- oder E-Mail-Adresse hinterlegt haben.<\/p><p>In einigen Fällen wurden die Rechnungen sowohl per E-Mail als auch per Post zugestellt. <\/p><p>Die Gemeindeverwaltung weist außerdem darauf hin, dass auf allen Rechnungen der Müllgebühr 2025 zusätzlich die von ARERA (italienische Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt) vorgeschriebenen Ausgleichskomponenten angewendet werden:<\/p><ul><li>eine Ausgleichskomponente zur Deckung der Kosten für die Bewirtschaftung zufällig gefischten Abfälle sowie freiwillig abgegebener Abfälle (0,10 Euro pro Nutzer\/Jahr),<\/li><li>eine Ausgleichskomponente zur Abdeckung von Ermäßigungen im Zusammenhang mit außergewöhnlichen Ereignissen bzw. Naturkatastrophen (1,50 Euro pro Nutzer\/Jahr),<\/li><li>eine Ausgleichskomponente zur Finanzierung des Sozialbonus* für Abfälle (6,00 Euro pro Nutzer\/Jahr).<\/li><\/ul><p>*Der Sozialbonus in Höhe von 25 % der geschuldeten Abfallgebühr wird automatisch Bürgerinnen und Bürgern bzw. Haushalten gewährt, deren ISEE unter 9.530 Euro liegt bzw. unter 20.000 Euro für Familien mit mehr als 4 Kindern. Der Bonus wird den Anspruchsberechtigten automatisch und ohne Antrag bis zum 30. Juni von der Gemeinde ausbezahlt.<\/p><p>Für Informationen und Erklärungen steht Ihnen das Amt für Einnahmen unter der Telefonnummer 0471 – 782026 zur Verfügung.<\/p><p>Anschließend wird darauf hingewiesen, dass der neue Müllkalender online verfügbar ist: <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225791732-557&sprache=1">MÜLLSAMMELKALENDER IN DER GEMEINDE ST.ULRICH<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225791735-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>