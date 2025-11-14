<p>Die Gemeinde St.Ulricht teilt mit, dass folgende neue Verkehrsregelungen genehmigt wurden:<\/p><p><br><\/p><p>1. Kreuzung Reziastraße\/Tresvalstraße auf Höhe “Cësa Brida-Conrad Moroder”: Fahrzeuge, von den Schulen in der Reziastraße in Richtung Antoniusplatz oder Tresvalstraße kommen, müssen Vorfahrt mittels Stoppschild gewähren.<\/p><p><br><\/p><p>2. Kreuzung Sobosch-\/Raschötzer-\/Scurciàstraße auf Höhe “Resciesahof”: Fahrzeuge, die entweder von der Soboschstraße kommen oder von der Raschötzerstraße von der Richtung Cudan\/Solaria kommen, müssen Vorfahrt mittels Stoppschild gewähren.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225773740-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>