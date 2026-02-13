<p>Mitarbeiter\/in als Hilfskraft für die Ortspolizei gesucht!<br><br>Wir suchen eine Polizistin oder einen Polizisten (IV Funktionsebene) für die befristete Aufnahme in Vollzeit (38 Wochenstunden) als Polizeihilfskraft.<br><br>Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich! Wir geben dir gerne alle nötigen Informationen, damit du dein Ansuchen samt Unterlagen innerhalb des Einreichetermins, <strong>Donnerstag, 12. März 2026, 12.00<\/strong> <strong>Uhr<\/strong>, abgeben kannst.<br><br>Zugangsvoraussetzungen sind unter anderem:<br><br>- Dreisprachigkeitsnachweis A2 (ehem. D)<br><br>- Abschluss der Mittelschule oder Erfüllung der Schulpflicht sowie zusätzlich:<br> ◦ zweijährige Schul- oder gleichwertige Berufsausbildung oder Schulausbildung oder<br> ◦ Gesellenbrief oder fachspezifische, theoretisch-praktische Ausbildung von mindestens 300 Stunden;;<br><br><br>Unter der Telefonnummer<strong> 0471-782006<\/strong> oder im Gemeindesekretariat erhälst du weitere Aufkünfte.<br><br><br>Hier findest du den <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1531544&t=1771002137" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">link<\/a> mit der Kundmachung und den <a href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1531545&t=1771002829" class="fr-file fal fa-file-word">Gesuchsvordruck<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225680501-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>