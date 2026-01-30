<p>Wahlberechtigte, die vorübergehend im Ausland ansässig sind und am Verfassungsreferedum vom 22. und 23. März 2026 per Briefwahl teilnehmen wollen, müssen eine entsprechende Anfrage an die Gemeinde innerhalb des <strong>18. Februar 2026<\/strong> einreichen. Dafür kann das entsprechende Formular verwendet werden. Das Gesuch kann persönlich abgegeben oder per E-mail (<a href="mailto:info@gemeinde.stulrich.bz.it">info@gemeinde.stulrich.bz.it<\/a>) bzw. PEC (<a href="mailto:stulrich.ortisei@legalmail.it">stulrich.ortisei@legalmail.it<\/a>) eingereicht werden. Genauere Informationen können im Wahlamt der Gemeinde (0471 782003 oder E-Mail: <a href="mailto:karl.mahlknecht@gemeinde.stulrich.bz.it">karl.mahlknecht@gemeinde.stulrich.bz.it<\/a>) eingeholt werden.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.stulrich.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219370885&detailonr=225783287-557">zum Artikel der Gemeinde<\/a>