<p>Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sogenannten "Carta dedicata a te" (="Für Sie bestimmte Karte") zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß Art. 7 Abs. 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte sind im beigefügten Verzeichnis veröffentlicht und einsehbar, dort kann man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer, nachsehen ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p>