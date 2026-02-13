<p>Deine Meinung zählt - gestalte Stilfs mit!<\/p><p>Was gefällt dir an unserer Gemeinde?<\/p><p>Wo siehst du Chancen und Verbesserungspotenzial für die Zukunft?<\/p><p>Mit dem Gemeindeentwicklungsprogramm planen wir gemeinsam die nächsten Schritte für unsere Gemeinde Stilfs. <\/p><p>Nimm dir ein paar Minuten Zeit und mach bei der Umfrage mit.<\/p><p>Onlineteilnehmen über den QR-Cod oder direkt unter folgendem Link:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/rcm-solutions.survalyzer.swiss\/Stelvio" title="Online Fragebogen">https:\/\/rcm-solutions.survalyzer.swiss\/Stelvio<\/a><\/p><p>Teilnahme möglich bis Sonntag, den 22. März 2026<\/p><p>Danke fürs Mitmachen!<\/p>