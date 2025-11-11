<p>Der Bürgermeister Marseiler Samuel lädt alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Stilfs am 20. November 2025 um 19:00 Uhr ins Rathaus in Stilfs, Dorfstraße Nr. 7\/A ein, mit folgender Tagesordnung:<\/p><p>1) Begrüßung<\/p><p>2) Vorstellung Prozess des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft (GProPL)<\/p><p>3) Megatrendworkshop mit rcm solutions<\/p><p>4) Welche Megatrends werden die Zukunft von Stilfs am stärksten beeinflussen?<\/p><p>5) Vorstellung der Ergebnisse und Diskussion. <\/p>